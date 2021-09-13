Главные театральные премьеры сентября в Петербурге

Балет «Конек-Горбунок»





17 и 18 сентября, Михайловский театр





Персонажи сказки Петра Ершова перенеслись на балетную сцену. Герои известны — Иванушка, его верный друг Конек, Царь. Иванушка с помощью Конька прошел все испытания, заняв место Царя и женившись на Царь-девице. Постановка Михаила Мессерера, опирающегося на хореографию Александра Радунского. Музыка Родиона Щедрина. Трехактный спектакль предназначен для детей и взрослых.





«Смерть Тарелкина»





23 и 24 сентября, театр-фестиваль «Балтийский дом»





Футуристическая кибертрагикомедия Оскараса Коршуноваса по пьесе Александра Сухово-Кобылина. Постановка вдохновлена спектаклем Всеволода Мейерхольда и личностью автора пьесы. Герой хочет решить проблемы, выдавая себя за другого человека. Он пытается убедить окружающих, но его обман раскрывается. После этого начинается нечто абсурдное — дело о пришельце с того света. При этом Сухово-Кобылин утверждал, что писал пьесу с натуры.





«Город Эн»





27 сентября, МДТ — Театр Европы





Режиссер Борис Павлович поставил спектакль по повести Леонила Добычина 1930-х годов. Главный герой произведения — мальчик, который живет в маленьком городе в дореволюционной России. Он рассказывает о том, что его окружает, создавая портрет своего времени. Книга наследует традициям русских классиков. Однако она оказалась слишком новаторской и модернистской для советской России, потому и была забыта. Автор постановки предлагает зрителям перенестись на столетие назад.



«Звезды в черной дыре»





27 сентября, Театр на Литейном





Постановка Ивана Рябенко по одноименной пьесе Вероники Вельт, написанной в прошлом году. Она рассказывает о поколении миллениалов, пытающихся разобраться в себе и в мире. Герои — жильцы аварийного дома, которым предстоит переезд. Они встречаются на лестнице, разговаривают, делятся страхами и сомнениями, размышляют о предназначении. Несмотря на все бытовые сложности, они верят в лучшее и надеются увидеть звезды. Они могли просто поговорить и разъехаться по новым домам, если бы не случилось нечто странное.





«Синьор из высшего общества»





24 сентября, Театр им. Ленсовета





Классическая итальянская комедия положений Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи в редакции Дамира Салимзянова. Синьор Папагатто — любитель светских мероприятий. Он использует природное обаяние, знание психологии и коммуникативные навыки, чтобы воровать деликатесы со столов, продавать их и кормить семью. Однако со временем неаполитанский аферист забывает, что деньги нужны ему для содержания жены, сестры и детей. Он превращает всё и всех в театр имени себя. Так предрождественская афера выходит из-под контроля.





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