Названы первые имена участников нового музыкального гранд-шоу «Дуэты»

13.09.2021
Премьера музыкального шоу «Дуэты» пройдет 19 сентября в 18.00 на телеканале «Россия». Впервые на российском телевидении популярные артисты исполнят известные хиты, даже не представляя, с кем в паре им предстоит выступать.
«Можно ли почувствовать, кто скрывается за огромной зеркальной стеной, слыша лишь измененный до неузнаваемости голос партнера? Это предстоит узнать участникам нового шоу: Надежде Бабкиной, Льву Лещенко, Филиппу Киркорову, Ларисе Долиной, Аните Цой, Татьяне Булановой, Анне Седоковой, Юлии Савичевой и многим другим», — говорится в сообщении.
Фото: телеканал «Россия»