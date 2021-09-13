В Екатеринбурге состоялся фестиваль неизвестных сказок «Дикоросы»

Смотр прошел на платформе ТРЦ «Радуга Парк», сообщили организаторы.

В фестивале участвовали одиннадцать театров со своими постановками по сказкам: ЦСД (Центр современной драматургии), Коляда-Театр, «Новый Молодёжный Театр» (Нижний Тагил), Екатеринбургский государственный театральный институт (мастерская А. Блиновой), театр кукол «ФиМ», Екатеринбургская детская театральная школа, театр «Образ», Содружество «Фарандола»: театр «Мозаика» и театр «Акцент», театр «Пиноккио», театр «Ярило», театр «Мир на ладошке» и фетровый топографический театр.

Пять музеев принимали зрителей в своих зонах: Музейный центр народного творчества «Гамаюн», Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, Музей Паши Бажова, Центр традиционной народной культуры городского округа Сухой Лог, Живой этнографический музей «Русская Изба». Музеи привезли на фестиваль экспонаты, с которыми можно было взаимодействовать зрителям и провели мастерские по народному творчеству.

В «Лектории» зрители могли услышать экспертов в области мифологии, фольклористики и сказкотерапии. Никита Петров рассказал про основные принципы работы исследователей фольклора, Александра Баркова раскрыла новые смыслы всем знакомых сказок, Георгий Григорьев поведал тайны популярности Павла Петровича Бажова, Илья Барабаш делился секретами, как говорить на волшебном языке сказки, Евгений Алексеев показал, как Билибин стал непревзойденным мастером детской иллюстрации, Александр Миронов помог разгадать шифры, спрятанные в популярных сказках, Вадим Худорожков раскрыл творческий путь талантливого мастера слова и искусства Александра Кайманакова, Ольга Амельяненко поделилась своим опытом работы с детьми и взрослыми через сказкотерапию.

Весь день на экране фестиваля показывали мультфильмы Кинокомпании СТВ, а после них выступали фолк-коллективы: певица Melissa, ижевский проект «Сны Саламандры», которые вдохновили зрителей на стихийные хороводы, балалаечник-виртуоз Андрей Киряков и петербургский проект OLIGARKH.

Популярной зоной стала «Чтение сказок», где сказители, авторы и артисты читали вслух любимые произведения и неизвестные широкой публике сказки. На «Ярмарке» можно было купить детские книги от популярных издательств и авторские изделия от лучших рукодельниц и мастеровых. На территории фестиваля все желающие могли участвовать в народных играх и хороводах, фехтовать, участвовать в мастер-классах, создавая поделки и подарки своими руками, попробовать блюда кухни разных народов и этносов.

Фото предоставлено организаторами