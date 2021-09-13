Центр Русского музея в Мурманске представит выставку «Сергей Дягилев и его окружение»

Экспозиция будет работать с 10 сентября по 21 ноября 2021, сообщили «Культуре» организаторы.

10 сентября 2021 года в Культурно-выставочном центре Русского музея на базе Мурманского областного художественного музея состоялось открытие выставки «Сергей Дягилев и его окружение» из собрания Русского музея.

Выставка посвящена русскому театральному и художественному деятелю Сергею Павловичу Дягилеву, сыгравшему одну из решающих ролей в популяризации русского искусства в Европе и мире на рубеже XIX—XX веков.

В экспозиции представлены произведения художников Серебряного века, плодотворно работавших с Дягилевым. Среди авторов картин известные мастера рубежа XIX-XX веков: К.А. Коровин, Б.М. Кустодиев, К.А. Сомов, О.Э. Браз, К.С. Петров-Водкин, Н.К. Рерих, Ф.А. Малявин и другие.

На выставке представлены эскизы Александра Бенуа, который вместе с Сергеем Дягилевым являлся основателем художественного объединения «Мир искусства. Посетители познакомятся с эскизами декораций ко II картине балета «Павильон Армиды» А.Н. Бенуа и эскизами костюмов для балета «Петрушка».

В ходе торжественного открытия выставки с приветственным словом выступили: первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Рустэмович Давлетшин, начальник выставочного отдела Русского музея Денис Владимирович Селянин и заместитель директора Мурманского областного художественного музея по музейной работе Ирина Александровна Костянова.

Выставка продлится до 21 ноября 2021 года.