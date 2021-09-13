Выставка людей с ОВЗ, вдохновленных русским авангардом, состоится в 7 городах России

Выставка «Русский авангард и классика в работах детей и взрослых с инвалидностью» представит 30 картин, сообщили «Культуре» организаторы.

Выставка «Русский авангард и классика в работах детей и взрослых с инвалидностью» пройдет осенью в 7 городах России. В экспозицию войдут 30 картин, созданных участниками благотворительной программы «Лига мечты» — людьми с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 10 до 33 лет.

Передвижной выставочный проект стал результатом арт-терапевтического направления «Лиги мечты», которое ориентировано на обучение изобразительному искусству людей с разной степенью инвалидности, а также на развитие художественно-эстетического вкуса. В основе занятий арт-терапией — опыт крупнейших российских художественных систем обучения, таких как классическая академическая школа, традиции ВХУТЕМАСа, теория школы Кандинского и Баухауса.

Принимая, как пример, работы великих русских авангардистов Малевича, Ларионова, Татлина и других — ученики с нарушением координации и развития учатся композиции и изображению физических и душевных состояний. Занятия проводят профессиональные педагоги, среди которых: художник и арт-терапевт Ольга Пшеничкина; профессор, признанный живописец, книжный и станковый график, член Творческого Союза Художников России, Союза журналистов и писателей России Наталья Маркова; художник, преподаватель Семейного центра «Лиги мечты» Оксана Сафонова.

«Основная идея нашей инклюзивной выставки — демонстрация возможностей и продвижение успешного опыта по обучению детей и молодых людей с ОВЗ в области изобразительного искусства. Представленные на выставке картины, совершенно разные и по-разному прекрасные, отражают многогранность мироощущения наших начинающих творцов. Мне очень хочется открыть этот удивительный мир красок, визуального искусства, живописи для всех людей с ограниченными возможностями. Надеюсь, что картины, созданные участниками «Лиги мечты» вдохновят и замотивируют каждого. Уверена, что арт-терапия может изменить жизнь раз и навсегда», — говорит Наталья Белоголовцева, руководитель программы «Лига мечты».

Первым выставку примет Санкт-Петербург. Выставка будет работать с 13 по 19 сентября в Центре поддержки детей с аутизмом «Простор». Далее — Калуга (21-30 сентября), Тверь (5-11 октября), Ижевск (14-20 октября), Тюмень (24 октября - 2 ноября), Вологда (5-12 ноября) и Москва (15-30 ноября). Места проведения выставки уточняются. Проект реализуется при поддержке Российского фонда культуры.

Фото предоставлено организаторами