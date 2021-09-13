В Таганроге утвердят зоны охраны исторического поселения города

Границы исторического поселения города Таганрог планируется утвердить осенью 2021 года, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Такое решение озвучили в ходе рабочей поездки председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Ростовскую область. Первый заместитель Министра культуры России Сергей Обрывалин сообщил, что вопрос сохранения исторического облика и развития Таганрога является очень важным с учетом его историко-культурного потенциала.

«Минкультуры России вместе с Ростовской областью подготовлен проект приказа об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Таганрог Ростовской области», — пояснил он.

Проект направлен на сохранение уникальной исторической среды города, он позволит урегулировать вопросы градостроительства, в том числе реконструкции зданий и возведения новых объектов, что будет способствовать повышению туристической привлекательности. По словам первого замминистра культуры, в настоящее время проект приказа находится на общественном обсуждении, а утверждение приказа запланировано до 1 ноября текущего года.

Сергей Обрывалин также рассказал о ходе реставрации здания Ростовского драматического театра им. М. Горького. В апреле этого года при непосредственном содействии Валентины Матвиенко Минкультуры России выделен межбюджетный трансферт Ростовской области в объеме 366,6 млн рублей на реставрационные работы, это позволило уже в июле начать ремонт. «Вчера я лично посетил объект и осмотрел ход работ. В этом году до 15 ноября будут отреставрированы фасады, 5-й и 6-й этажи здания, а также завершены работы по внутреннему дворику.

Фото: Минкультуры России