Российские сериалы, которые мы будем смотреть осенью

В последние годы российские сериалы становятся всё качественнее и интереснее. Можно получить удовольствие от просмотра историй, разворачивающихся в родных и знакомых реалиях.





«Контейнер»





Сериал Максима Свешникова рассказывают историю девушки, которая пытается заработать суррогатным материнством. На последних месяцах беременности Саша (Оксана Акиньшина) переезжает в дом состоятельных заказчиков и оказывается в другом мире. Супруги воспринимают девушку как «контейнер». Элитный посёлок оказывается полон тайн. Секрет есть и у суррогатной матери.





«Проект "Анна Николаевна"»





Андроид Анна Николаевна (Зоя Бербер) поступает на службу в полицию маленького города. Она обладает суперспособностями, однако никто не должен узнать, что Анна Николаевна — робокоп. Она начинает работать в паре с лучшим следаком, чтобы стать похожей на людей. Сериал снял Максим Пежемский, а спродюсировал Александр Цыкало.





«Седьмая симфония»





Сериал рассказывает о сложной работе, которая предшествовала концерту в Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года. Многим известно, что Дмитрий Шостакович завершал работу над произведением в блокадном Ленинграде. Но не все знают, как трудно было собрать оркестр для исполнения сложнейшей композиции. Кто-то из музыкантов умер, кто-то ушёл на фронт. Этим занимался дирижёр Карл Элиасберг, которого сыграл Алексей Гуськов.





«Контакт»





Бывший оперативник хочет наладить диалог с дочкой-подростком. Она постоянно сидит в телефоне, забанив отца во всех соцсетях. Отец решает воспользоваться аккаунтом подростка, чтобы добавиться в друзья к дочери. Сериал стал дебютной режиссерской работой Евгения Стычкина.





«Историк»





Главный герой преподаёт историю в университете и рисует комиксы. Он верит в то, что каждое нераскрытое преступление будет повторяться, пока виновные не будут наказаны. Эту теорию он излагает в рисованных историях, которые находят полицейские. Оказывается, в комиксах — много совпадений с реальными событиями. Историк становится подозреваемым, только следовательница верит в его дар.





«Жена олигарха»





Богатый муж бесследно пропадает, поэтому жене приходится вернуться в Россию из Великобритании. У нее — двое детей, пустой кошелек и убыточный бизнес по производству кирзовых сапог, доставшийся от супруга. Женщина оказывается в провинциальном городке, где начинает налаживать быт семьи, управлять заводом и учиться заново общаться с людьми, которые не рады выскочке.





Фото: кадр из сериала «Контейнер»