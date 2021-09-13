Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция» пройдет в Москве

13.09.2021
В сообщении пресс-службы СТД говорится, что с 13 по 19 сентября Союз театральных деятелей РФ проведет IX Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция». В рамках фестиваля московские зрители смогут увидеть лучшие спектакли, осуществленные молодыми режиссерами за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
Всего в этом году на конкурс поступило около 80 заявок из различных городов России. Из этого количества экспертным советом было отобрано для основной программы семь спектаклей.
Среди попавших в программу постановок: «Золот» (режиссер Никита Золин, Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола, Прокопьевск), «Мультики» (режиссер Георгий Сурков, Молодежный драматический театр «Первый театр», Новосибирск), «Пусть они всегда танцуют» (режиссер Иван Куркин, Молодежный театральный центр «Космос» и Театральная мастерская «ТеМа», Тюмень), «Корея 03» (режиссер Сойжин Жамбалова, Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева, Улан-Удэ); «sak-sok» (хореограф Нурбек Батулла, Театральная площадка MO , Казань); «Сказки Черного леса» (режиссер Артем Устинов, Государственный национальный театр Республики Карелия, Петрозаводск); «Барыня» (режиссер Тимур Кулов, Буинский государственный драматический театр, Буинск).
Спектакли фестиваля «Артмиграция» покажут на нескольких столичных площадках – в Театральном центре СТД «На Страстном», «Боярских палатах СТД РФ», Московском театре юного зрителя. Вход на спектакли свободный по регистрации на сайте фестиваля.