Топ-5 фантастических фильмов, ставших культовыми

«Метрополис», 1927





Немой фильм Фрица Ланга стал легендой и первым блокбастером со спецэффектами. Даже современного зрителя он поражает масштабом: в массовых сценах участвовали десятки тысяч человек. Его отличают оригинальное изображение будущего и изобретательный монтаж.





Метрополис — это город будущего, разделенный на две части. Под землей живут рабочие, которые трудятся в цехах. На поверхности живут состоятельные горожане. Там расположены управляющие офисы и зоны развлечений. Вся власть сосредоточена в руках магната, сын которого спускается под землю. Он видит, как Молох пожирает людей, и начинает бороться с несправедливостью.





«Космическая одиссея 2001 года», 1968





Картина Стэнли Кубрика оказала огромное влияние на кинофантастику. Она получила «Оскар» за визуальные эффекты, которые даже спустя 50 лет выглядят достойно. «Одиссею» признавали лучшей научно-фантастической лентой во всей истории мирового кинематографа.





Фильм рассказывает о встрече людей с черными монолитами, которые воздействуют на ход человеческой истории. Астронавты, искусственный интеллект и внеземной разум вступают в диалог.





«Солярис», 1972





Картина Андрея Тарковского по роману Станислава Лема снята на «Мосфильме». Режиссер акцентировал внимание на чувствах героев, этических аспектах диалога человека и внеземного разума.





Психолог, вылетевший на планету Солярис, чтобы принять решение о продолжении или окончании исследовательской миссии, оказался в сложной ситуации. Ко всем обитателям корабля приходят «гости» — воплощения болезненных или постыдных воспоминаний. Психологу является его погибшая жена. Кажется, что земляне из исследователей превращаются в исследуемых.



«Бегущий по лезвию», 1982





Фильм Ридли Скотта, который провалился в прокате. Зрители смогли понять его позже, благодаря видеозаписям режиссерской версии. Сегодня это бесспорная культовая классика.





Детектив в отставке Рик Декард вернулся к работе, чтобы найти группу беглых киборгов. В полиции уверены, что они пытаются выйти на главу корпорации, ставящей эксперименты над киберинтеллектом. Декард должен найти их и уничтожить.





«Матрица», 1999





Притча сестер Вачовски о реальности и иллюзии. «Матрица» стала культовой в одно мгновение. Она оказала сильное влияние и на кино, и на компьютерные игры, и даже на моду. Картина вызвала бурные философские дебаты.





Хакер Нео (в миру Томас Андерсон) узнает, что живет в виртуальном мире, который создан разумными машинами. Они подчинили человечество, чтобы использовать его тепло как источник энергии.





Фото: кадр из фильма «Бегущий по лезвию»