Фестиваль «Ночь в башне» прошел в Пскове

В Пскове завершился первый фестиваль «Ночь в башне», который проходил два дня в отреставрированном строении XVI века, сообщает РИА «Новости».

Во время фестиваля зрительный зал расположили у основания Варлаамовской башни и на двух верхних ярусах, поэтому щит превратился в медийный экран. Естественная акустика здания позволила провести два концерта без технических дополнений, хотя изначально сооружение было военным и не предназначалось для пения или игры на музыкальных инструментах.

Открыло фестиваль выступление женского квинтета musicAeterna4. В первой части концерта солистки исполнили редкие произведения Средневековья и эпохи Возрождения, а во второй части концерта musicAeterna4 исполнили обработки балканских, армянский и русских песен.

На второй день фестиваля играл Московский квартет имени Михаила Глинки. Музыканты исполнили струнный квартет № 14 ре минор «Смерть и девушка» Франца Шуберта и произведения современного автора Юрия Абдокова: «Романс», «Серенада», «Речитатив и Ария», «Молитва» и «Колыбельная».

Фото: пресс-служба фестиваля