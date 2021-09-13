Спектакли для детей и подростков, которые стоит увидеть осенью

Театр поможет детям задуматься об ответственности, важности ошибок, социализации в коллективе и других важных вопросах, актуальных для формирования личности.





«Джу и Лунный дракон»

18 и 19 сентября, Театральная лаборатория «Кук Lab»

Кукольный спектакль, премьера которого состоится в сентябре, основан на китайских сказках. В маленькой деревни все жители были очень серьезными. Они давно жили и боялись, ведь к ним регулярно заглядывал Дракон. В этой деревне родилась девочка Джу, которая всё время улыбалась и смеялась. Она была очень неудобным и странным ребенком в своей деревне, которая жила в состоянии постоянной опасности.





«Дети ворона»





25 сентября, Центр им. Мейерхольда





Спектакль по книге Юлии Яковлевой поставила Екатерина Корабельник. Он рассказывает о брате и сестре, которые остались одни в 1930-е годы. Они отправляются на поиски чёрного ворона по Ленинграду. Их путешествие оказывается на грани яви и сна.





«Нылка и Вылка в детском саду»-2





26 сентября, Театр.doc





Новую версию постановки, придуманной Еленой Греминой, поставил Иван Корсунский. В спектакле появились мультики и песни. При этом к детям по-прежнему относятся, как к взрослым. Авторы показывают важность ошибок и ответственности за свои поступки.





У молодой воспитательницы — первый рабочий день в детсаду. В этот же день привели двух новеньких — Нилку и Вылку. Педагог при помощи юных зрителей справится с неприятностями. Не обойдется без игр, песен и танцев.



Всем кого касается





26 октября, Сатирикон





Режиссёр Константин Райкин исследует тему принятия Другого на материале пьесы драматурга Дины Сидерос. Постановка рассказывает о школьной травле, но не ограничивается этой темой. Райкин подчеркнул важность позитивного тона работы.





В старшие классы московской школы перешли два брата. Они общаются друг с другом на языке прикосновений, который понятен только им. Вместе с эти в школе начинают происходить тревожные события.





«Поколение Маугли»





21 ноября, Театр Российской армии





Новая версия благотворительного спектакля Константина Хабенского стала более взрослой. В музыкальном спектакле участвуют более 100 юных актёров и актрис. Он поставлен по произведению Д. Р. Киплинга. Только его действие перенесли из джунглей в город. Средства от продажи билетов направят на помощь подопечным Фонда Хабенского.





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