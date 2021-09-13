Лидером российского кинопроката в выходные стал фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец»

13.09.2021
Новинка от Marvel смогла собрать за выходные более 137 млн рублей. Суммарные сборы блокбастера «Шан-Чи и легенда десяти колец» в российском прокате составляют около 451 млн рублей.
На втором месте в российском бокс-офисе расположился хоррор «Злое» Джеймса Вана. Картина за выходные получила более 51 млн рублей.
Мультфильм «Босс-молокосос 2» собрал около 49 млн рублей и занял третье место в прокате. На четвертой и пятой строчках мелодрама «После. Глава 3» и российская спортивная драма «Небесная команда» с результатом в 39 и 32 млн рублей соответственно.
Фото: кадр из фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»