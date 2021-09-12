Выставка-ярмарка «Сокровища Севера» прошла в Москве

С 8 по 12 сентября в выставочном центре «Сокольники» прошла XVI Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера – мастера и художники России – 2021», сообщает ТАСС.

Выставка «Сокровища Севера – мастера и художники России» является важной частью культурной жизни коренных малочисленных народов Севера. В рамках выставки традиционно проходит Всероссийский фестиваль культур народов Арктики «Кочевье Севера», куда съезжаются представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

На выставке представлены 25 регионов Российской Федерации. Около 400 участников прибыли в столицу: в том числе мастера традиционных и художественных промыслов, артисты фольклорных коллективов, представители общин КМНС, а также художники и мастера, представляющие современные направления искусства.

Гости выставки смогли не только увидеть, но и приобрести авторские работы художников и ремесленников, дизайнерскую одежду и головные уборы, традиционные северные сувениры и экологически чистые продукты. В рамках выставки был проведет ряд встреч с мастерами, сотрудничающими с Проектным офисом развития Арктики (ПОРА) или получившими гранты ПОРА

Фото: кадр из репортажа