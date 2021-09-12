Музыкальный перформанс исполнили около сотни музыкантов в центре Суздаля

Около сотни певцов и музыкантов из Москвы и Владимирской области исполнили на открытых площадках в центре Суздаля произведения лауреата Пулитцеровской премии за выдающееся музыкальное произведение Джона Лютера Адамса, сообщает ТАСС.

Продюсер проекта Кирилл Маренков рассказал, что приуроченный к 1000-летию Суздаля перфоманс является необычным опытом для Суздаля и Владимирской области. Всего в перфомансе приняли участие больше 100 человек.

Для музыкантов выделили место на смотровой площадке, на Ильинском лугу и в Торговых рядах. В отличие от обычных концертов, слушатели перемещались по разным точкам, где по-разному могли услышать инструменты и хор.

Произведение Адамса «Сила. Дыхание мира» предназначено для выступления на большом пространстве. Оно исполняется музыкантами, сгруппированными в пять отдельных ансамблевых хоров, состоящих из деревянных духовых, медных, ударных, струнных и голосов.

Произведение исполнили оркестр «Персимфанс» и музыканты Владимирского губернаторского симфонического оркестра, Владимирского камерного хора, областного музыкального колледжа, филармонии, Ковровского филармонического общества. Организатором перфоманса также выступило творческое сообщество «Мира».



