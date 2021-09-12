Выставка известного московского фотографа откроется в Феодосии

12.09.2021
Экспозиция приурочена к Всероссийской акции «Культурная суббота». Зрителям представят около пятидесяти работ, разнообразных по жанрам и визуальному звучанию.
На выставке можно будет увидеть множество работ художника, от фото Коктебеля до натюрмортов и абстрактных композиций. Мероприятие откроет феодосийский победитель и лауреат международных музыкальных конкурсов музыкант Асан Халилов.
Александр Гусев активно использует преображение фотографического материала с помощью компьютерных программ, акцентируя внимание зрителя на цвете и особой динамике своих работ. Экспозиция будет работать до 10 октября .