Стала известна дата выхода новой экранизации «Русалочки»

Новая экранизация «Русалочки» от Disney выйдет в кинотеатрах 26 мая 2023 года, сообщает Collider.

Ремейк, в котором Ариэль сыграла темнокожая R’n’B-певица Халле Бэйли, закончили снимать еще в июле. Пандемия коронавируса привела к некоторым задержкам, однако в январе съемки стартовали в Великобритании.

В июле Бейли опубликовала пляжное фото из Италии, с помощью которого зрителям выпала возможность почувствовать визуальный стиль фильма. Также в экранизации «Русалочки» снялись Джона Хауэр-Кинг в роли принца Эрика, Джейкоб Тремблей озвучит Флаундера, Давид Диггс — Себастьяна, а Аквафина подарит голос Скаттлу.

Ведьму Урсулу сыграет Мелисса Маккарти, короля Тритона — Хавьер Бардем. В фильме прозвучат песни из оригинального мультфильма и композиции, написанные специально для картины Аланом Менкеном на слова Лина-Мануэля Миранды, работавшего над «Моаной».

Фото: кадр со съемок фильма «Русалочка»



