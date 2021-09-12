Выставка в честь 80-летия аниматора Юрия Норштейна пройдет в Москве

Специальную выставку в честь 80-го дня рождения режиссера-аниматора Юрия Норштейна представит Еврейский музей и центр толерантности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

При участии Норштейна были созданы самые знаковые мультфильмы. Мастер приложил руку к таким значимым произведениям, как «Ежик в тумане», «Каникулы Бонифация», «Чебурашка», «Варежка», «Левша», «Осторожно, щука!», и другим. Франческа Ярбусова, его супруга, была художником во всех работах мастера.

Главными экспонатами станут материалы студии Норштейна и масштабные мизансцены-инсталляции, созданные специально для этого проекта. Выставку разделили на две части: первая объединит в себе известные работы художника и историю его жизни. Вторая – полностью посвящена рабочему процессу Норштейна и Ярбусовой.

Любой желающий сможет увидеть эскизы, наброски. Выставка откроется 27 октября и будет работать до 10 января 2022 года.

Фото: кадр из мультфильма «Ежик в тумане»