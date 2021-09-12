Фестиваль кино и театра «Амурская осень» стартовал в Благовещенске

Церемония открытия 19-го российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» состоялась в Общественно-культурном центре Благовещенска, сообщает ТАСС.

Фестиваль проводится с учетом ковидных ограничений по 50-процентной рассадке в зрительном зале. Среди зрителей в основном присутствовали участники фестиваля, артисты, режиссеры.

Жители Амурской области могли посмотреть прямую трансляцию по местному телевидению. Президент фестиваля, продюсер, сценарист и актер Сергей Новожилов поведал, что в этом году, как и в прошлом, они не проводят красную дорожку по понятным причинам.

Он добавил, что фестиваль соблюдает правила эпидемиологической безопасности, поэтому придумали такой ход, как представить на сцене актеров и членов жюри, которые будут спускаться в зал. Гостями и участниками фестиваля в этом году стали Ольга Волкова, Олеся Железняк, Нина Усатова, Зинаида Кириенко, Юлия Меньшова, Ирина Лачина, Сергей Колесников, Андрей Носков, Максим Аверин, Петр Красилов, Екатерина Семенова, Евгений Банифатов, Максим Колосов, Семен Стругачев, Оксана Сташенко и другие.

«Амурская осень» – это единственный фестиваль, который сочетает в себе кино и театр. В 2021 году фестиваль посвящен Году науки и инновационным технологиям.

На фестивале также пройдут конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов, которые принесут обладателям Гран-при денежные премии: в полнометражном конкурсе победители получат 150 тыс. рублей, в короткометражном – 50 тыс. рублей.

Фото: официальный сайт фестиваля «Амурская осень»