Кинофестиваль «Славянская сказка» стартовал в Болгарии

10 сентября в Болгарии открылся кинофестиваль «Славянская сказка», сообщает «Русский мир».

В этом году смотр приурочен к юбилейной дате первого полета Юрия Гагарина в космос. Одновременно с тем мероприятие посвящается 800-летию князя Александра Невского.

В программу вошли работы режиссеров из Болгарии, России, Украины, Германии, Сербии, Македонии и Узбекистана. Россию на фестивале представит документальная картина Сергея Медведева «Александр Невский — защитник земли русской».

Также зрители смогут посмотреть фильм «Безвременье» Тодора Лазарова. Бесплатные кинопоказы пройдут в киносалоне Российского культурно-информационного центра с 11 по 13 сентября.

Фото: пресс-служба фестиваля «Славянская сказка»



