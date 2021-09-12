Фестиваль петроглифов стартовал в Карелии

В Беломорском районе Карелии спектаклем «Знаки солнца на скале» Московского ландшафтно-событийного театра «Театр Притчи» открылся фестиваль петроглифов, сообщает ТАСС .

Начальник управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова поведала, что после признания петроглифов объектом ЮНЕСКО это первое такое крупное событие здесь. Она добавила, что фестивали проводились и раньше, с 2014 года, однако потом они проводились эпизодически.

По словам Алиповой, в этом году в программе попытались объединить территорию под защитным павильоном, где находится наскальная группа рисунков «Бесовы следки», и открытые ландшафты Залавруги, где также находятся петроглифы. Она добавила, что фестиваль в этом году привлек внимание большого числа людей, чему способствует постепенное благоустройство и создание инфраструктуры вокруг беломорских петроглифов.

В плане транспортной доступности удобным стал новый кольцевой маршрут, соединяющий группу петроглифов «Бесовы следки» и петроглифы Залавруги. На следующий год здесь также обустроят пешеходную тропу длиной 1,2 км. Специально для фестиваля в помещении защитного павильона открылась выставка Национального музея Карелии, посвященная беломорским и онежским наскальным рисункам древнего человека, «Петроглифы Карелии: мир образов и образы мира».

Посетителям фестиваля также представилась возможность посмотреть ландшафтную постановку «Знаки солнца на скале», которую создали студенты-реставраторы из Москвы по итогам своей работы на онежских петроглифах в Пудожском районе этим летом. Спектакль продемонстрировали беломорским школьникам на территории Залавруги, еще дважды постановку покажут уже в самом Беломорске на сцене местного Дома культуры.