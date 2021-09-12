Власти не планируют вводить систему QR-кодов в московских театрах

Систему QR-кодов в театрах Москвы вводить не планируется, существующих мер достаточно, сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

В сообщении чиновника говорится, что пока не стоит загадывать на будущее. Он добавил, что предпринятые городом меры по борьбе с пандемией позволяют продолжать двигаться во всех направлениях культурно-творческой жизни.

По мнению политика, существующие меры профилактики коронавируса являются достаточными. Кибовский добавил, что театральный сезон уже начат и в учреждениях культуры существующие ограничения признаются достаточными.

По его словам, решение об отмене ограничительных мер будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе. Все шаги будут согласовываться с Роспотребнадзором.