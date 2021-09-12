Фестиваль «Видеть музыку» откроет выступление Ростовского музыкального театра

12.09.2021

Фестиваль «Видеть музыку» откроет выступление Ростовского музыкального театра

12 сентября VI фестиваль музыкальных театров России «Видеть музыку» откроется гастролями Ростовского музыкального театра, сообщает пресс-служба смотра.

Президент Ассоциации музыкальных театров, худрук фестиваля Георгий Исааякян рассказал, что фестиваль «Видеть музыку» задумывался, чтобы дать возможность каждому театру независимо от размера и известности показать свою самую важную постановку, а также увидеть себя в общероссийском контексте. Он добавил, что афиша фестиваля это подтверждает, отражая реальное состояние российского музыкального театра.

В программу смотра, который будет идти на московских сценах до 16 ноября, вошло свыше 30 спектаклей театров, в том числе региональных от Калининграда до Иркутска, а также зарубежных. Москву представляют Большой театр, «Новая опера», «Геликон-опера», Детский музыкальный театр им. Н. Сац, Московский театр оперетты, Детский музыкальный театр юного актера и Детский театр эстрады. 

Кроме основной программы, зрители увидят детские постановки, студенческие спектакли и научно-практическую конференцию Ассоциации музыкальных театров. В завершении фестиваля в Московском академическом музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко традиционно вручат премии «Легенда» общепризнанным мэтрам музыкального театра.

Фото: пресс-служба фестиваля «Видеть музыку»