Фестиваль «Видеть музыку» откроет выступление Ростовского музыкального театра

12 сентября VI фестиваль музыкальных театров России «Видеть музыку» откроется гастролями Ростовского музыкального театра, сообщает пресс-служба смотра.

Президент Ассоциации музыкальных театров, худрук фестиваля Георгий Исааякян рассказал, что фестиваль «Видеть музыку» задумывался, чтобы дать возможность каждому театру независимо от размера и известности показать свою самую важную постановку, а также увидеть себя в общероссийском контексте. Он добавил, что афиша фестиваля это подтверждает, отражая реальное состояние российского музыкального театра.

В программу смотра, который будет идти на московских сценах до 16 ноября, вошло свыше 30 спектаклей театров, в том числе региональных от Калининграда до Иркутска, а также зарубежных. Москву представляют Большой театр, «Новая опера», «Геликон-опера», Детский музыкальный театр им. Н. Сац, Московский театр оперетты, Детский музыкальный театр юного актера и Детский театр эстрады.

Кроме основной программы, зрители увидят детские постановки, студенческие спектакли и научно-практическую конференцию Ассоциации музыкальных театров. В завершении фестиваля в Московском академическом музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко традиционно вручат премии «Легенда» общепризнанным мэтрам музыкального театра.

Фото: пресс-служба фестиваля «Видеть музыку»