Тур-менеджер Rolling Stones Мик Бридген умер в 73 года в результате несчастного случая

Из-за неудачного стечения обстоятельств скончался 73-летний тур-менеджер Rolling Stones Мик Бридген, сообщает портал TMZ.

Как сообщает издание, Бридген копал могилу для любимой собаки, находящейся при смерти, в загородном поместье Санта-Роза в Калифорнии, но в какой-то момент земля обрушилась и Бридгена завалило. Свидетелем несчастного случая стала женщина, живущая по соседству.

Она вызвала экстренные службы, однако докторам не удалось спасти мужчину. Музыкант Джо Сатриани, с которым Бридген сотрудничал более 30 лет, в своем Twitter уточнил, что инцидент произошел 5 сентября.

Собаку Бридгена, 14-летнюю австралийскую овчарку по кличке Трэвис, усыпили через два дня. Мик Бридген был концертным менеджером многих музыкантов. Кроме Rolling Stones и Сатриани, с ним работали Боб Дилан и Карлос Сантана. Также он был сооснователем компании Wolfgang Records.