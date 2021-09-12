Международный фестиваль Sochi Jazz Festival пройдет в Сочи

С 16 по 19 сентября в Сочи состоится Международный фестиваль Sochi Jazz Festival, сообщает его пресс-служба.

Гости фестиваля услышат выступления российских и американских джазовых музыкантов на сцене концертного зала «Фестивальный», в парке науки и искусства «Сириус», а также в джаз-клубе bbSea Jazz Club, где смотр откроется большим концертом 16 сентября.

17 сентября в парке «Сириус» выступят гитарист Евгений Побожий, первый российский победитель главного джазового конкурса планеты Herbie Hancock Institute of Jazz Guitar Competition, и его трио, а также Всероссийский молодежный биг-бэнд под управлением Павла Овчинникова.

18 сентября в концертном зале «Фестивальный» концерт дадут хедлайнеры фестиваля: народный артист России Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр, Олег Аккуратов, Вадим Эйленкриг и Eilenkrig Crew. Также на сцену выйдут специальные гости из США: Квартет Самары Джой, победительницы одного из самых престижных в мире конкурсов джазовых вокалистов Sarah Vaughan International Jazz.

Фестиваль закроет гала-концерт в «Фестивальном» Квартета американского гитариста бразильского происхождения, номинанта на премию «Грэмми» Чика Пинейро, участницы 9-го сезона шоу «Голос» Fantine и ее группы, а также Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр.