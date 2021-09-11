Стали известны победители Венецианского кинофестиваля

Главную награду 78-го Венецианского кинофестиваля была удостоена кинолента «Событие» (L'Evenement) французского режиссера Одри Диван, сообщает ТАСС.

Сюжет картины, удостоенной «Золотого льва», рассказывает о событиях во Франции в 1963 году. Узнав о своей беремености студентка Анна боится потерять возможность закончить учебу и пытается устроить свою жизнь в ситуации, когда аборты законодательно запрещены.

Вторую по значимости статуэтку, «Серебряного льва» за лучшую режиссуру, жюри присудило новозеландке Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса». Гран-при фестиваля удостоен итальянский режиссер Паоло Соррентино за ленту «Рука бога».

Награду в номинации «Лучшая актриса» получила Пенелопа Крус за роль в картине «Параллельные матери» режиссера Педро Альмодовара. 78-й Венецианский фестиваль проходил с 1 по 11 сентября 2021 года, в разные программы конкурса вошли три российских фильма — «Капитан Волконогов бежал», «Мама, я дома» и «Обходные пути».

Фото: кадр из фильма «Событие»



