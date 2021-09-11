Российский актер театра и ТВ Александр Иваненко умер в 73 года

11.09.2021
Первое упоминание о смерти артиста, со ссылкой на его близких, появилась на портале Кино-Театр.ру.
Александр Васильевич Иваненко родился 8 июля 1948 года. Окончил Театральное училище имени Щукина – актерский и режиссерский факультеты, и Высшие театральные курсы при Министерстве Культуры РСФСР. Работал актером и режиссером в театрах Ульяновска, Магнитогорска, Таганрога и Севастополя.
Сниматься начал в 80-х: «Скакал казак через долину», «22 июня, ровно в 4 часа…», «Сдвиг», «Побег», «Однажды в Ростове», «Улыбка пересмешника», «Ищейка», другие проекты. Автор и исполнитель бардовской песни. На литературных сайтах проходит под ником Александр Некаинов.