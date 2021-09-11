Победителей конкурса IBBY наградили в Москве

В субботу в Российской государственной детской библиотеке прошла церемония награждения кандидатов из почетного списка Международного совета по детской книге (IBBY), сообщает пресс-служба международного конгресса по детской книге.

В сообщении говорится, что в число победителей вошли российские писательницы Нина Дашевская и Ольга Васильева, иллюстратор Ольга Монина и переводчик Ольга Дробот. По словам исполнительного директора IBBY Лиз Пейдж, в почетный список 2020 года вошло 179 изданий.

Среди претендентов на победу в конкурсе слушатели найдут произведения авторов, иллюстраторов и переводчиков из 60 стран, на 48 языках мира. Прежде был оглашен полный список композиций после объявления на Болонской детской книжной ярмарке 2021 года. Дипломы победителям вручили 11 сентября в рамках 37-го Конгресса IBBY, который проходит в Москве.

Впервые конкурс IBBY был создан в 1953 году и объединил тысячи специалистов со всего мира, которые с момента основания IBBY встречаются на конгрессах раз в два года. Конгрессы проходили в разных странах: Греции, Новой Зеландии, Мексике, Великобритании, Китае, Норвегии, США, Швеции, ЮАР, трижды в Испании, трижды в Германии, дважды в Италии и в других странах – членах IBBY.

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