Стадо коров потеряло сознание от появления Тома Круза

Из-за действий съемочной группы седьмой части фильма «Миссия невыполнима» в обморок упало целое стадо коров, сообщает The Sun.

В данный момент съемки картины проходят на территории национального парка Англии «Озерный край». По сюжету, в одном из эпизодов американский актер, исполняющий главную роль Итана Ханта, должен был приземлиться с парашютом в кадре.

За это время артист совершил четыре прыжка, во время которых съемочная группа включала устройства, издающие высокочастотный шум. Их предназначение было в обеспечении безопасности актера от полета дронов в ходе прыжков.

Вызванный дронами ультразвук был настолько силен, что смог оказать влияние даже на животных в округе. Десятки коров, мирно пасшихся поблизости, потеряли сознание.

После выключения техники животные пришли в себя. Местные жители не стали жаловаться на звезду, несмотря на тревожный характер происшествия. Сам актер признался, что любит горный регион в северо-западной Англии и несколько раз бывал там в походах.

Фото: кадр из фильма