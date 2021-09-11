Стадо коров потеряло сознание от появления Тома Круза

11.09.2021

Стадо коров потеряло сознание от появления Тома Круза

Из-за действий съемочной группы седьмой части фильма «Миссия невыполнима»  в обморок упало целое стадо коров, сообщает The Sun. 

В данный момент съемки картины проходят на территории национального парка Англии «Озерный край». По сюжету, в одном из эпизодов американский актер, исполняющий главную роль Итана Ханта, должен был приземлиться с парашютом в кадре. 

За это время артист совершил четыре прыжка, во время которых съемочная группа включала устройства, издающие высокочастотный шум. Их предназначение было в обеспечении безопасности актера от полета дронов в ходе прыжков. 

Вызванный дронами ультразвук был настолько силен,  что смог оказать влияние даже  на животных в округе. Десятки коров, мирно пасшихся поблизости, потеряли сознание. 

После выключения техники животные пришли в себя. Местные жители не стали жаловаться на звезду, несмотря на тревожный характер происшествия. Сам актер признался, что любит горный регион в северо-западной Англии и несколько раз бывал там в походах. 

Фото: кадр из фильма