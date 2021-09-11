Фестиваль старейших театров России открылся в Калуге

В честь 650-летия города в Калуге открылся Всероссийский фестиваль «Старейшие театры России в Калуге», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

Открытие состоялось в драматическом театре Малого театра спектаклем «Женитьба». Во время работы фестиваля с 10 по 19 сентября зрители смогут посетить 17 спектаклей, которые представят в том числе коллективы из Брянска, Владимира, Воронежа, Кирова и Санкт-Петербурга.

Спектакли будут проходить на большой и малой сценах каждый день по 19 сентября включительно. Воронежский государственный академический театр драмы представит «Чайку» А. П. Чехова, Владимирский академический театр драмы – «Анну Каренину» Л. Н. Толстого, Государственный драматический театр «На Литейном» из Санкт-Петербурга – «Женитьбу Фигаро» П. Бомарше.

Всего посетителям предложат 17 постановок 15 театров. В закрытии фестивальной программы гостей ждет премьера спектакля «Горе от ума» по пьесе А. С. Грибоедова в Калужском драматическом театре.

Фестиваль проводится восьмой раз, его учредителями являются Министерство культуры РФ, Союз театральных деятелей РФ и его региональное отделение, а также администрация губернатора Калужской области.