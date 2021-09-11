Фестиваль телесериалов «Пилот» стартовал в Иванове

10 сентября состоялось открытие третьего российский фестиваля телесериалов «Пилот» в Иванове, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

Церемония открытия фестиваля прошла в кинотеатре «Лодзь». В первый день фестиваля в пространстве арт-вокзала в Иванове состоялся специальный показ телесериала «Оттепель», который представил режиссер, президент фестиваля «Пилот» Валерий Тодоровский.

Председателем жюри стал российский актер театра и кино, Народный артист РФ Юрий Стоянов, также в него вошли актриса театра и кино Марина Зудина, режиссер Петр Буслов, сценарист Роман Кантор. Победители будут выбираться в в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший продюсер», «Лучший сценарист», «Лучший актер/актриса», также предусмотрен специальный Приз жюри. «Лучший пилот сериала» будет определен зрительским голосованием.

Смотр продлится три дня, до 12 сентября, в его программу вошло 13 новых российских сериалов. Среди них сериал от создателя фильма «Холоп» Клима Шипенко «Ева, рожай!», комедия Ильи Куликова «Братья», и биографический сериал о жизни и творчестве знаменитого русского шансонье, актера и композитора Александра Вертинского «Вертинский» Дуни Смирновой. Также зрители увидят сериал «Чиновница» Оксаны Карас, сериал Анны Пармас «Исправление и наказание», детективный сериал «Моя большая тайна» с Анатолием Белым и Юрием Чурсиным и «Вне себя» с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой, Евгением Цыгановым и Аглаей Тарасовой.

Фото: официальный Instagram фестиваля «Пилот»



