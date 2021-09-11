Выход последнего фильма о Джеймсе Бонде отложен на неделю

Российскую премьеру новой части саги о знаменитом шпионе «Не время умирать» отложили на 7 октября, сообщает «Афиша Daily».

Перенос премьеры картины вызван выходом сиквел «Венома», который также был передвинут в последний момент на 30 сентября. Возможно, Universal не желают конкурировать с крупнобюджетным блокбастером, уже пережившим несколько переносов.

В съемках проекта принимали участие Крейг Рами Малек, Билли Магнуссен, Рэйф Файнс, Лашана Линч, Леа Сейду, Кристоф Вальц, Джеффри Райт и другие. Режиссером картины выступил Кэри Фукунага.

Сюжет фильма расскажет о путешествии Джеймса Бонда на Ямайку после выхода из секретной службы. Однако и там ему не удается скрыться от старого знакомого Феликса Лейтера, который просит помочь найти пропавшего ученого.

Фото: кадр из фильма «Не время умирать»



