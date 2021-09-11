Кинофестиваль Beat Weekend проведут в Екатеринбурге

С 12 по 20 октября в Ельцин Центре Екатеринбурга пройдет кинофестиваль под названием Beat Weekend 2021, сообщили организаторы фестиваля.

В этом году смотр проведут также на двух новых площадках — в кинотеатрах «Омега» и «Заря» на Уралмаше. Зрителей ожидает покажаз семи картин последнего Beat Film Festival.

В программу вошли биография знаменитого финского архитектора Алвара Аалто, фильм об истории культовых кроссовок Air Jordan, проект об электронной революции глазами ее пионера и не только, а также драма о знаменитом скейтбордисте 1990-х Али Булале, чью жизнь изменила страшная катастрофа, и другие. Откроет фестиваль кинолента «Моби» — проект расскажет о самом известном электронном музыканте 1990-х, в котором он поведает о своем творчестве, депрессии и поисках смысла жизни.

Новая инициатива кинофестиваля в этом году — премьерные показы короткометражных фильмов о российских предпринимателях, которые нашли в себе смелость создать собственное дело, полностью изменив свою жизнь. Их смогли создать благодаря совместному опен-коллу Beat Film Festival, банка Точка и студии Stereotactic.

Ознакомится с полной программой кинофестиваля станет возможно позже на официальном сайте. Помимо кинопоказов, на мероприятии будут проведены специальные события, в том числе вечеринки и паблик-токи.



Фото: пресс-служба фестиваля