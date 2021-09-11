Кинофестиваль «Умное кино» пройдет в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде покажут 15 документальных и научно-популярных фильмов на фестивале научно-популярных и образовательных фильмов «Умное кино» Российского общества «Знание», сообщает пресс-служба фестиваля.

Смотр стартует 13 сентября, и будет направлен на популяризацию научных знаний, а также привлечение внимания к вопросам развития современной̆ науки, культуры и новых технологий, а также мотивацию зрителей на расширение кругозора и развитие.

Входящие в программу киноленты расскажут о нескольких направлениях науки: технологиях будущего, природе, космосе, социологии и этнографии. Зрители увидят фильмы «Мой личный дракон», «Хроники нубийской экспедиции», «Вода. Время Жажды», «Земля леопарда или феномен человека», «Взрослые игры» и «На пути к солнцу».

По окончании кинопоказов пройдут лекции и дискуссии с участием кинематографистов, известных ученых и инноваторов. Кинофестиваль «Умное кино» проходит в шести городах России с августа по октябрь 2021 года для широкой аудитории: школьников, студентов, молодых ученых, людей среднего и старшего возраста и всех интересующихся новыми изобретениями, наукой̆ и техникой̆.

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