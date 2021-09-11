Автопарк фильма «Безумный Макс: дорога ярости» выставили на торги

13 моделей автомобилей из фильма Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости» выставят на аукционе Lloyds Classic Car Auctions, сообщает Variety.

В общей сложности в съемках было задействовано более ста единиц техники, обладающих узнаваемой и неповторимой внешностью. Однако далеко не все образцы попали в финальный монтаж фильма, а еще меньше смогли пережить съемки.

На аукционе представят машину Накса (The Nux Car), боевую установку Фуриозы (War Rig) и музыкальный фургон Doof Dragon. Аукцион состоится 25–26 сентября в Австралии.

Стартовая цена пока не разглашается. Аукционный дом заявил, что оплатить покупку можно будет, в том числе, криптовалютой, а доставка автомобиля будет осуществлена в любую точку мира.

Фото: кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»



