В День города московский Мультимедиа Арт Музей бесплатно представит семь новых выставок

Семь выставок, открытых в юбилейном сезоне, бесплатно покажет в День города Мультимедиа Арт Музей Москвы, сообщает пресс-служба музея.

В сообщении говорится, что 11 и 12 сентября, в День города Москвы, Мультимедиа Арт Музей, которому в 2021 году исполняется 25 лет, приглашает всех друзей бесплатно и одними из первых увидеть семь выставок нового юбилейного сезона.

Посетителей ждут выставки Сары Мун, Никиты Алексеева, Олега Целкова, Сергея Шутова, МишМаш, ЕлиКука, а также экспозиция «Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии. 1860-1970-е годы». Для бесплатного входа в музей потребуется предварительная регистрация, добавили в пресс-службе.

Под руководством медиаторов музея пройдут обзорные экскурсии по выставкам. Экскурсии начинаются в 13:00, 15:00 и 17:00, для участия в них также потребуется дополнительная регистрация.

Для маленьких гостей с 13:00 до 18:00 запланирован мастер-класс «Москва будущего». Заодно с преподавателем ребята создадут город своей мечты: изучат архитектуру, построят город-сад и придумают парки.