Премьерный показ российского фильма «Мама, я дома» прошел в Венеции

11.09.2021
Действие фильма «Мама, я дома» разворачивается в Кабардино-Балкарии. Главная героиня – водитель автобуса Тоня – дожидается сына из командировки в Сирию.
Не в силах поверить в известие о его смерти, женщина требует у властных структур начать поиски, пока однажды ее дом не посещает таинственный молодой человек.
Роли в проекте исполнили Ксения Раппопорт и Юра Борисов. Продюсерами картины выступили Александр Роднянский и Сергей Мелькумов.
Фильм «Мама, я дома» стал второй полнометражной работой Владимира Битокова, которого обучал кинематографист Александр Сокуров. Кинолента Битокова «Глубокие реки» была отмечена призом за лучший фильм в конкурсной программе дебютов на кинофестивале «Кинотавр».
Программа Orizzonti Extra демонстрирует главные тенденции в мировом кинематографе и открывает новые имена режиссеров со всего мира. Оценивает проекты в этой секции зрительское жюри, а победителя назовут на торжественной церемонии закрытия смотра 11 сентября.