Премьерный показ российского фильма «Мама, я дома» прошел в Венеции

Премьера российской драмы «Мама, я дома» режиссера Владимира Битокова состоялась в новой конкурсной программе Венецианского кинофестиваля Orizzonti Extra, сообщает ТАСС.

Действие фильма «Мама, я дома» разворачивается в Кабардино-Балкарии. Главная героиня – водитель автобуса Тоня – дожидается сына из командировки в Сирию.

Не в силах поверить в известие о его смерти, женщина требует у властных структур начать поиски, пока однажды ее дом не посещает таинственный молодой человек.

Роли в проекте исполнили Ксения Раппопорт и Юра Борисов. Продюсерами картины выступили Александр Роднянский и Сергей Мелькумов.

Фильм «Мама, я дома» стал второй полнометражной работой Владимира Битокова, которого обучал кинематографист Александр Сокуров. Кинолента Битокова «Глубокие реки» была отмечена призом за лучший фильм в конкурсной программе дебютов на кинофестивале «Кинотавр».

Программа Orizzonti Extra демонстрирует главные тенденции в мировом кинематографе и открывает новые имена режиссеров со всего мира. Оценивает проекты в этой секции зрительское жюри, а победителя назовут на торжественной церемонии закрытия смотра 11 сентября.



Фото: кадр из фильма