Премию Корша впервые вручили в Театре наций

11.09.2021
Церемония вручения премии состоялась 10 сентября в Москве. Награду получили актеры, режиссеры, сотрудники театра и меценаты, внесшие большой вклад в развитие театра.
Премии в номинации «Прорыв» удостоились режиссеры Тимур Бекмамбетов и Анна Викторова. Алвис Херманис получил премию в номинации «Признание в любви», Кэти Митчелл — в номинации «Мечта».
В номинации «Верность» победителями стали актеры Павел Акимкин, Юлия Пересильд, Елена Николаева, Рустам Ахмадеев и другие. В номинации «Зависть» победил спектакль «Сын» режиссера Юрия Бутусова, сообщает «Культуромания».
Фото: Andreykor, CC BY-SA 4.0