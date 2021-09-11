Премию Корша впервые вручили в Театре наций

Государственный театр наций под руководством народного артиста России Евгения Миронова впервые вручил премию Корша, основателя Русского драматического театра, чье здание ныне занимает театр, сообщает «Культуромания».

Церемония вручения премии состоялась 10 сентября в Москве. Награду получили актеры, режиссеры, сотрудники театра и меценаты, внесшие большой вклад в развитие театра.

Премии в номинации «Прорыв» удостоились режиссеры Тимур Бекмамбетов и Анна Викторова. Алвис Херманис получил премию в номинации «Признание в любви», Кэти Митчелл — в номинации «Мечта».

В номинации «Верность» победителями стали актеры Павел Акимкин, Юлия Пересильд, Елена Николаева, Рустам Ахмадеев и другие. В номинации «Зависть» победил спектакль «Сын» режиссера Юрия Бутусова, сообщает «Культуромания».

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