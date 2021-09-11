Disney вернет кинотеатрам эксклюзивное право на показ новых фильмов

11.09.2021

Disney вернет кинотеатрам эксклюзивное право на показ новых фильмов

Компания Walt Disney откажется от одновременной трансляции киноновинок 2021 года на стриминговом сервисе Disney+, сообщает агентство Reuters.

Так мюзикл «Энканто» зрители увидят 24 ноября, после чего первые 30 дней его можно будет посмотреть только в кинотеатрах. Доступ к остальным картинам производства студии, среди которых основанные на комиксах Marvel «Вечные»  и переосмысленная Стивеном Спилбергом «Вестсайдская история», подписчики Disney+ смогут не ранее, чем через 45 дней после начала кинопроката.

Это связано с экспериментом, который компания Walt Disney провела в ходе пандемии. Во время него студия выпускала фильмы в прокат одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney+. 

Такая политика привела к снижению части гонорара некоторых актеров, вызванном  падением кассовых сборов. Например, по этой причинея Скарлетт Йоханссон, которая исполнила главную роль в фильме «Черная вдова»  по мотивам комиксов Marvel, подала иск в суд Лос-Анджелеса в отношении компании.

Фото: Pixabay