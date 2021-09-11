Disney вернет кинотеатрам эксклюзивное право на показ новых фильмов

Компания Walt Disney откажется от одновременной трансляции киноновинок 2021 года на стриминговом сервисе Disney+, сообщает агентство Reuters.

Так мюзикл «Энканто» зрители увидят 24 ноября, после чего первые 30 дней его можно будет посмотреть только в кинотеатрах. Доступ к остальным картинам производства студии, среди которых основанные на комиксах Marvel «Вечные» и переосмысленная Стивеном Спилбергом «Вестсайдская история», подписчики Disney+ смогут не ранее, чем через 45 дней после начала кинопроката.

Это связано с экспериментом, который компания Walt Disney провела в ходе пандемии. Во время него студия выпускала фильмы в прокат одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney+.

Такая политика привела к снижению части гонорара некоторых актеров, вызванном падением кассовых сборов. Например, по этой причинея Скарлетт Йоханссон, которая исполнила главную роль в фильме «Черная вдова» по мотивам комиксов Marvel, подала иск в суд Лос-Анджелеса в отношении компании.

Фото: Pixabay