Татарстанский композитор Леонид Любовский умер в 84 года

В Казани скончался татарстанский композитор, преподаватель консерватории Леонид Любовский, сообщил на странице в Facebook композитор Эльмир Низамов.

«Выдающийся композитор, потрясающий педагог, большая личность. Каждая встреча с ним была для меня уроком музыки, философии, жизни. Он оказал сильное влияние на мое формирование как музыканта и личности», — написал Низамов в своем сообщении.

Леонид Любовский родился 24 февраля 1937 года в городе Каменке Черкасской области. Окончив Львовское музыкальное училище продолжил обучение в Казанской государственной консерватории в 1967 году.

Учился у Альберта Лемана, Генриха Литинского и Назиба Жиганова. В 1967—1985 годах работал преподавателем, в 1985 году стал доцентом, а затем с 2000 года — профессором Казанской консерватории.

Леонид Любовский — автор крупных симфонических, ораториальных, камерно-инструментальных произведений, а также опер «Праздник святого Йоргена», «Плащ Командора», балета «Сказание о Йусуфе» («Иосиф Прекрасный»).