Татарстанский композитор Леонид Любовский умер в 84 года

10.09.2021
«Выдающийся композитор, потрясающий педагог, большая личность. Каждая встреча с ним была для меня уроком музыки, философии, жизни. Он оказал сильное влияние на мое формирование как музыканта и личности», — написал Низамов в своем сообщении.
Леонид Любовский родился 24 февраля 1937 года в городе Каменке Черкасской области. Окончив Львовское музыкальное училище продолжил обучение в Казанской государственной консерватории в 1967 году.
Учился у Альберта Лемана, Генриха Литинского и Назиба Жиганова. В 1967—1985 годах работал преподавателем, в 1985 году стал доцентом, а затем с 2000 года — профессором Казанской консерватории.
Леонид Любовский — автор крупных симфонических, ораториальных, камерно-инструментальных произведений, а также опер «Праздник святого Йоргена», «Плащ Командора», балета «Сказание о Йусуфе» («Иосиф Прекрасный»).