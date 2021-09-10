Выставка стеклянных творений современных художников открылась в Эрмитаже

Экспозиция произведений искусства из стекла современных художников разных стран открылась в пятницу в Главном штабе Государственного Эрмитажа, сообщает пресс-служба музея.

Выставку подготовили совместно с венецианской Студией Беренго, уже более десяти лет ведущую проект Glasstress. Он предоставляет художникам простор для воплощения идей художников при помощи стеклодувов Мурано.

В экспозиции представлено более 50 произведений, среди которых миниатюрные скульптуры, масштабные инсталляции, многометровые люстры и произведения видеоарта, созданные из прозрачного, матового и цветного стекла. В числе экспонатов есть произведения, созданные Ильей и Эмилией Кабаковыми, Джейком и Диносом Чепменами, Жауме Пленсой, Яном Фабром, Хансом Оп де Беком и другими известными авторами.

Многие работы стали переосмыслением классических произведений и приемов в искусстве. Например, инсталляция Ай Вэйвэя «Черная люстра из муранского стекла» представляет собой сложный объект из стеклянных черепов, скелетов, внутренних органов, костей животных и частей крабов, она воплощает размышления художника на тему ухудшения взаимоотношений человека с природой.

Для выставки потребовались площади более десяти залов эрмитажного Главного штаба. Она будет доступна зрителям с 11 сентября по 31 октября.

Фото: официальный Instagram Эрмитажа







