Стас Намин посвятил новую песню «Улицы Москвы» любимому городу

Певец Стас Намин выпустил посвященную столице новую песню «Улицы Москвы», сообщает пресс-служба Стаса Намина.

Выход песни «Улицы Москвы» будет приурочен ко Дню города. Уже 10 сентября эта композиция появится на цифровых площадках.

«Улицы Москвы» — песня из нового альбома музыканта и композитора, лидера группы «Цветы» Стаса Намина. Она была написана в прошлом году в период самоизоляции, который стал для музыканта временем плодотворной работы, своеобразной «Болдинской осенью».

«Эта песня — «побочный эффект» полугодового карантина, который я провел на даче с семьей, предаваясь садоводству, созерцанию природы и тихому счастью, — говорит Стас Намин. — Неожиданно для самого себя тогда я сочинил довольно много песен, причем практически сразу начисто, «с первого дубля» — целый авторский альбом, кстати, первый в своей жизни».

Одна из песен получилась про Москву. Как признается композитор, вдали от городской суеты он все же соскучился по столице, ее симпатичным улочкам и уютным кафе, музеям, галереям и другим местам — тем, что знакомы с детства, и тем, что появились не так давно, но без которых Москву уже трудно представить. Ту Москву, которую музыкант знает и любит.

Сейчас группа «Цветы» работает над аранжировками и осенью планирует выпустить альбом на ведущих музыкальных онлайн-площадках. Концертная премьера этих композиций запланирована на 27 ноября — их можно будет услышать в Crocus City Hall, а песня «Улицы Москвы» уже прозвучала в живом исполнении на закрытии выставки «Противостояние» в Московском музее современного искусства. С 10 сентября она будет доступна на цифровых сервисах.

Фото: пресс-служба Стаса Намина