Стас Намин посвятил новую песню «Улицы Москвы» любимому городу

10.09.2021

Стас Намин посвятил новую песню «Улицы Москвы» любимому городу

Певец Стас Намин выпустил посвященную столице новую песню «Улицы Москвы», сообщает пресс-служба Стаса Намина.

Выход песни «Улицы Москвы» будет приурочен ко Дню города. Уже 10 сентября эта композиция появится на цифровых площадках. 

«Улицы Москвы» — песня из нового альбома музыканта и композитора, лидера группы «Цветы» Стаса Намина. Она была написана в прошлом году в период самоизоляции, который стал для музыканта временем плодотворной работы, своеобразной «Болдинской осенью».

«Эта песня — «побочный эффект» полугодового карантина, который я провел на даче с семьей, предаваясь садоводству, созерцанию природы и тихому счастью, — говорит Стас Намин. — Неожиданно для самого себя тогда я сочинил довольно много песен, причем практически сразу начисто, «с первого дубля» — целый авторский альбом, кстати, первый в своей жизни».

Одна из песен получилась про Москву. Как признается композитор, вдали от городской суеты он все же соскучился по столице, ее симпатичным улочкам и уютным кафе, музеям, галереям и другим местам — тем, что знакомы с детства, и тем, что появились не так давно, но без которых Москву уже трудно представить. Ту Москву, которую музыкант знает и любит. 

Сейчас группа «Цветы» работает над аранжировками и осенью планирует выпустить альбом на ведущих музыкальных онлайн-площадках. Концертная премьера этих композиций запланирована на 27 ноября — их можно будет услышать в Crocus City Hall, а песня «Улицы Москвы» уже прозвучала в живом исполнении на закрытии выставки «Противостояние» в Московском музее современного искусства. С 10 сентября она будет доступна на цифровых сервисах.

Фото: пресс-служба Стаса Намина