Лучшие сериалы этой осени

«Ковбой Бибоп»





Космический вестерн — один из самых ожидаемых сериалов сезона. Он снят по мотивам аниме об охотниках за головами, путешествующих между галактиками на корабле «Бибоп». Действие разворачивается в постапокалиптическом будущем. Команда оказывается очень разношерстной: гангстер-интроверт в отставке, экс-детектив, мошенница с игровой зависимостью, молодая хакерша, а также разумный пес.





«Колесо времени»





Фэнтези-сага по романам Роберта Джордана может заинтересовать поклонников «Властелина колец» и «Игры престолов». Здесь и приключения, и масштабные сражения, и магия, и вражда, и народные проблемы. В разгар праздника в маленьком городе объявляются трое странников: женщина, ее страж и менестрель. Она оказывается колдуньей. Женщина считает, что нападение на деревню было не случайным: монстры охотятся на подростков, связанных с самым могущественным злодеем. Он хочет погубить весь мир.





«Вторжение»





Фантастический сериал рассказывает о вторжении инопланетян на Землю. Герои, проживающие в разных частях планеты, наблюдают крушение привычного мира и пытаются выживать в новых условиях. Сюжет разворачивается в наши дни.





«Американская история преступлений: Импичмент»





Сериал-антология рассказывает о самых громких скандалах в американской истории. Третий сезон посвящен реальным отношениям президента США Билла Клинтона и стажерки Белого дома Моники Левински. Сначала они опровергают сообщения о связи и последовавшее обвинение. Затем оба дают признательные показания. В результате Левински подвергается травле в прессе, а Клинтону объявляют импичмент. Однако его оправдывают по всем статьям, он сохраняет президентский пост.





«Великая»





На экраны вернется комедийный сериал, главной героиней которого стала Екатерина II (Эль Фаннинг). В продолжении участвуют основные актеры из первого сезона, в том числе Николас Холт, сыгравший Петра III. Сериал рассказывает о сложностях отношений императорской четы. Изначально создатели планировали сделать мини-сериал. В процессе они задумали показать более полную историю Екатерины II.





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