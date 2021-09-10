Российские премьеры упорядочат в автоматизированный график проката

В России создадут график премьер отечественных фильмов на базе Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов, сообщает «Культуромания».

Для создания графика продюсерам и дистрибьюторам придется заранее договариваться с киносетями. Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко рассказала, что новая система планирования премьер стала более прозрачной.

Осенью российский прокат ждут фильмы — участники крупных международных фестивалей, сообщает «Культуромания». В том числе «Герда» Натальи Кудряшовой, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Купе номер шесть» Юхо Куосманена, «Сто минут из жизни Ивана Денисовича» Глеба Панфилова, «Ничья» Лены Ланских и другие.

По словам Максимченко, главным запросом индустрии сейчас является запрос на увеличение объемов поддержки кинопроизводства по линии Фонда кино и Минкультуры. Она также отметила, что график проката может способствовать увеличению доходов в киноиндустрии.



