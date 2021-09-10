На форуме «Россия — страна возможностей» создали самое большое граффити на юге России

В акции приняли участие художники с мировым именем, сообщили «Культуре» организаторы.

С 8 по 12 сентября в Крыму в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» проходит Всероссийский форум «Россия — страна возможностей». В мероприятии участвуют 1000 человек, представляющие различные проекты и конкурсы президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В ходе форума здание склада в арт-парке «Таврида» превратилось в новый мурал — арт-объект площадью 1520 кв. метров. Работали над проектом художники, признанные мировым стрит-арт-сообществом, – резиденты международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В открытии мурала приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, Начальник Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, президент РАН, академик Александр Сергеев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин, исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Ирина Плещёва, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, автор идеи проекта «Культурный код» Дмитрий Левочкин и другие гости.

В Крым приехали четыре художника и один творческий дуэт. Они расписали фасады и крышу склада. Каждый райтер создал отдельную огромную картину в собственной стилистике. Однако все они объединены общей темой — «Россия — страна возможностей».

Одну сторону арт-объекта расписал американский художник HEF. Он является нью-йоркским пионером и одним из основных участников современного движения граффити и уличного искусства. В своей работе он изобразил акул.

«Их репутация на самом деле не отражает действительность. Эти создания, как и люди, бывают спокойно плавающими и безобидными в открытой среде, не представляя никакой угрозы. Эта работа о поиске добра в том, что ошибочно кажется нам враждебным, так же как бескрайняя русская тайга и суровый климат. Но те, кто преодолел страх, знают, что Россия — страна возможностей для открытий», — прокомментировал свою работу художник HEF.

Фото предоставлено организаторами