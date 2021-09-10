Почему все сходят с ума по сериалу «Убийства в одном здании»

Преступление пытаются раскрыть актер Чарльз-Хейден Сэвидж (Стив Мартин), режиссер Оливер Патнэм (Мартин Шорт) и Мейбл (Селена Гомес).





Все трое живут в очень дорогом доме в стиле неоренессанса. Мужчины давно имеют проблемы с работой. Один из них даже ворует еду. Чем занимается девушка — неизвестно. Остается вопрос: как они могут позволить себе жизнь в столь роскошном месте?







Их сводит смерть молодого мужчины, в которой они видят не суицид, а убийство. Троица решает раскрыть преступление, рассказывая о своих успехах в подкасте. По их версии, убийца — житель особняка.





Сэвидж — открытый и яркий, Патнэм — закрытый и отстраненный, а Мейбл — саркастичная и невозмутимая. До встречи друг с другом они были одиноки. У каждого из них есть скелеты, которые постепенно будут выпадать из шкафов.





В сериале больше драмы, чем юмора, который автоматически ожидают от дуэта Мартина и Шорта. Однако авторам удалось выдержать баланс и не перегрузить повествование.





К сегодняшнему дню платформа выпустила три серии. Оставшиеся семь будут выходить раз в неделю. Одним из создателей выступил исполнитель главной роли Стив Мартин, для которого эта роль стала первой крупной работой в сериальном формате.





Фото: кадр из сериала «Убийства в одном здании»