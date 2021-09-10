В Строгановском дворце открылась выставка «Павел Строганов. Итальянское путешествие»

Экспозицию представили 9 сентября, сообщила пресс-служба Русского музея.

На экспозиции представлены 60 графических произведений (карандашные наброски, карты и акварели) графа Павла Сергеевича Строганова (1823–1911), художественное наследие которого до недавнего времени было неизвестно.

Юный граф во время путешествия в Италию со своей семьей запечатлел главным образом пейзажи южных берегов этой страны. Долгое время автор рисунков оставался неизвестен — установить принадлежность их Строганову удалось лишь в 2019 году. С помощью мультимедиатехнологий посетители выставки смогут узнать о том, как проходила атрибуция изображений.

Работы графа П. С. Строганова в таком объеме представлены впервые, отмечается в сообщении.

Павел Строганов, путешествуя и прожив в Италии около полутора лет, в 1839–1841 годах в сопровождении отца, графа Сергея Григорьевича Строганова (1794–1882), запечатлел виды этой страны в многочисленных рисунках. Вполне вероятно, что еще в Москве Павел посещал классы знаменитой отцовской «Строгановки» (Школы рисования по отношению к ремеслам), а затем, уже в Риме, неделю брал уроки у римского акварелиста Саломона Корроди. За полтора года Павел Строганов создал примерно 150 изображений (в Русском музее хранится 132 работы, для выставки отобрано 60). Рисунки были найдены в 1925 году в той части Строгановского дворца, где создана экспозиция. Попав в собрание Русского музея без подписей автора, листы вошли в инвентарь музея как работы неизвестного художника, много позже было установлено авторство Строганова.

В первом зале выставки на мультимедийной панели представлена презентация о работе над атрибуцией рисунков Павла Строганова. Здесь же можно познакомиться с картами окрестностей Неаполя, выполненными графом, а также со страницами его дневника конца июня 1840 года. Кроме того, в первом зале выставлена одна из самых удачных работ Строганова — вид Сорренто из Малой гавани.

Во втором зале экспозиции, посвященном пути Строгановых в Италию, демонстрируются первые рисунки автора, созданные осенью 1839 года. С того времени сохранилось всего десять работ, представляющих некоторые места Баварии, Австрии и Северной Италии. Вид города Инсбрук («Инсбрук. Вид близ гостиницы», 1839), а также изображение бенедиктинского монастыря Бойерн в Баварии, которые можно найти в этом зале, дают представление о первых шагах Строганова-художника. С ноября 1839 года по середину мая 1840 года Строгановы жили в Неаполе. На выставке представлен рисунок этого периода — «Вид озера Астрони над озером Агниано близ Сольффотрано» (1839–1840).

В четвертом зале собраны работы, сделанные акварелью («Неаполитанки. Наброски», 1839; «Уличный продавец», 1839–1840).

Фото: Павел Строганов. Вид озера Астрон... Акварель, графитный карандаш. 17 х 21,7. ГРМ.