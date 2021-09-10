На «Тавриде. АРТ-2021» представили третий сезон проекта «Артефакты. Культурный детектив»

Презентация прошла 9 сентября на площадке фестиваля, сообщили организаторы.

Проект «Артефакты. Культурный детектив» – совместная инициатива АНО «Национальные приоритеты», телеканала «Моя планета», студии ЕМГ и мультимедийного сервиса Okko, которая реализуется при информационной поддержке национального проекта «Культура».

Новый сезон представили министр культуры РФ Ольга Любимова, креативный продюсер телеканала «Моя планета» Роман Лобашов, ведущий проекта Андрей Понкратов и директор по внешним коммуникациям мультимедийного сервиса Okko Анна Заярина.

«Артефакты. Культурный детектив» – это цикл захватывающих квест-фильмов по прошлому, настоящему и будущему регионов России. Интересные и малоизвестные факты раскрываются через истории произведений искусства и музейных экспонатов. Героями третьего сезона арт-расследований стали артефакты музеев Пскова, Астрахани, Волгограда, Зарайска и Саратова. Данные города были выбраны в ходе онлайн-голосования, в котором приняли участие более 7000 пользователей.

Фото предоставлено организаторами