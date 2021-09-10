В ходе раскопок в центре Москвы нашли бронзовую икону-складень XVIII века

10.09.2021
Во ходе работ специалисты обнаружили 536 артефактов, датируемых XVI–XIX веками. Работы вели сотрудники Института археологии Российской академии наук.
В числе находок бутыль из прочной керамики конца XIX века, очень редкий образец парадной посуды XVIII века, части одежды XVII века, крупный металлический крест, трехстворчатая икона-складень с образом св. Николая Чудотворца середины XVIII века, шесть мелких разменных монет конца XIV–XVI веков.
Ученые также нашли фарфоровые игрушки, детали от переплетов церковных книг, крест-складень и сосуды для елея. Самым интересным артефактом стал литографический камень для печати торговых ярлыков, цитируются в сообщении слова главы Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
Фото: правительство Москвы