В ходе раскопок в центре Москвы нашли бронзовую икону-складень XVIII века

Столичные археологи провели раскопки на Гончарной улице, найдя более пятисот артефактов, сообщается на сайте мэра Москвы.

Во ходе работ специалисты обнаружили 536 артефактов, датируемых XVI–XIX веками. Работы вели сотрудники Института археологии Российской академии наук.

В числе находок бутыль из прочной керамики конца XIX века, очень редкий образец парадной посуды XVIII века, части одежды XVII века, крупный металлический крест, трехстворчатая икона-складень с образом св. Николая Чудотворца середины XVIII века, шесть мелких разменных монет конца XIV–XVI веков.

Ученые также нашли фарфоровые игрушки, детали от переплетов церковных книг, крест-складень и сосуды для елея. Самым интересным артефактом стал литографический камень для печати торговых ярлыков, цитируются в сообщении слова главы Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Фото: правительство Москвы