В Крыму открылась выставка «Малевич VS Филонов. Диалог двух школ»

Презентация второй части уникального выставочного проекта «Малевич VS Филонов. Диалог двух школ» состоялась в Алупке, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Проект посвящен российскому авангарду 1920–1930-х годов и организован Российской государственной художественной галереей совместно с АНО «ЦРКТ «Новый взгляд» при поддержке Минкультуры России в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В церемонии открытия выставки приняли участие сенатор Совета Федерации РФ Екатерина Алтабаева, директор Российской Государственной художественной галереи Виталий Зотов, директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко и начальник выставочного отдела Государственного Русского музея Денис Селянин.

«Несмотря на конфликт между Казимиром Малевичем и Павлом Филоновым, их уважение друг к другу строилось на ясном понимании высоких задач, поставленных ими еще в 1910-х, – отмечает куратор выставки Екатерина Журбина. – Во многом конфликт происходил по причине разновекторности этих школ. Таким образом, Малевич и Филонов поделили мир: Малевич занял небо, а Филонов – землю».

Выставочный проект разделен на два взаимодополняющих эпизода: «Ученики» и «Мастера» – и знакомит зрителей с лучшими образцами искусства русского авангарда, которое почти не представлено в музейных собраниях Севастополя и Крыма.

Первый эпизод, «Ученики», был представлен в Севастополе 28 июля. В рамках экспозиции были представлены работы учеников Филонова и Малевича, а также мультимедийная инсталляция, которая дала возможность посетителям ощутить дух той эпохи и атмосферу, которая окружала художников.

Второй эпизод, «Мастера», в который вошли оригинальные работы Малевича и Филонова и их избранных учеников, открылся 7 сентября в Воронцовском дворце. В экспозиции представлены более 30 работ, специально отобранных из региональных и частных собраний, а также из коллекции Государственного Русского музея.