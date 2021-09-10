Что узнали фанаты из трейлера продолжения «Декстера»

Действие новых серий развернется через 10 лет после финала предыдущего сезона. Судя по кадрам, Декстер Морган (Майкл С. Холл) превратился в Джима Линдзи. Он наладил и личную, и профессиональную жизнь: встречается с сотрудницей полиции и работает в магазине. По словам героя, он, может, и остается монстром, но «эволюционирующим монстром».





В городе, где живет герой С. Холла, начинают пропадать дети. Полиция не может понять, что происходит. Декстер возвращается к участию в раскрытии преступлений вместе с сестрой Деброй (Дженнифер Карпентер). При этом он не раз мелькает в сценах, где натачивает мясницкие ножи. В финале трейлера объявляется сын Декстера, который может оказаться причастным к исчезновению детей.





Девятый сезон выйдет с подзаголовком «Свежая кровь». К работе над сериалом вернулся Клайд Филлипс, который трудился над первыми четырьмя сезонами.





Первая серия выйдет 7 ноября. Всего в новом сезоне будет девять эпизодов.





Фото: кадр из сериала «Декстер. Свежая кровь»