Что узнали фанаты из трейлера продолжения «Декстера»

10.09.2021

Что узнали фанаты из трейлера продолжения «Декстера»
Действие новых серий развернется через 10 лет после финала предыдущего сезона. Судя по кадрам, Декстер Морган (Майкл С. Холл) превратился в Джима Линдзи. Он наладил и личную, и профессиональную жизнь: встречается с сотрудницей полиции и работает в магазине. По словам героя, он, может, и остается монстром, но «эволюционирующим монстром».

В городе, где живет герой С. Холла, начинают пропадать дети. Полиция не может понять, что происходит. Декстер возвращается к участию в раскрытии преступлений вместе с сестрой Деброй (Дженнифер Карпентер). При этом он не раз мелькает в сценах, где натачивает мясницкие ножи. В финале трейлера объявляется сын Декстера, который может оказаться причастным к исчезновению детей.

Девятый сезон выйдет с подзаголовком «Свежая кровь». К работе над сериалом вернулся Клайд Филлипс, который трудился над первыми четырьмя сезонами. 

Первая серия выйдет 7 ноября. Всего в новом сезоне будет девять эпизодов.

Фото: кадр из сериала «Декстер. Свежая кровь» 